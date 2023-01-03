Город
15:11, 03 января 2023
1 мин.

Названа станция БКЛ со «звездным небом»

Названа станция БКЛ со «звездным небом»
Иллюстрация: Официальный сайт Мэра Москвы

Станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ) со «звездным небом» назвал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Речь идет о станции «Кленовый бульвар», которая располагается на одноименной улице около входа в музей-заповедник «Коломенское».

«На станции смонтированы потолочные панели, в которые интегрированы точечные светильники, имитирующие звездное небо. 1500 лампочек установлены в кассовом зале, а еще 2800 штук — в пешеходном переходе», — сказал заммэра.

Наземные павильоны построены в стилистике дворца царя Алексея Михайловича, находящегося неподалеку в музее-заповеднике. По словам Бочкарева, их художественный облик определяется плавным переходом стен и потолка входов в павильоны.

Ранее Собянин заявил о полном завершении строительства БКЛ. Он заявил, что новая линия метро стала крупнейшей в мире.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.