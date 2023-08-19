Названа трапезная с самыми высокими ценами в Москве

Трапезная с самыми высокими ценами оказалась в Спасо-Андрониковом монастыре, передает «Мослента».

«Самое небюджетное из всех заведений этого списка — трапезная при музее русской иконы на территории Спасо-Андроникова монастыря. Она больше напоминает современное кафе хорошего уровня, сумевшее проникнуть на церковную территорию», — говорится в сообщении.

Например, порцию пельменей в трапезной подают за 410 рублей, медальон из говяжьей вырезки — за 880 рублей. Тогда как суп дня можно купить от 210 рублей, а пирожок — от 90 рублей.

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