Названа вакансия — абсолютный лидер по зарплате в Москве за месяц

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова назвала вакансию, ставшую абсолютным лидером по заработной плате в Москве за месяц. В беседе с ТАСС она сообщила, что речь идет о старшем электрогазосварщике.

По ее словам, такой специалист может зарабатывать 585 тысяч рублей за вахту. «Работодатель требует наличия среднего образования, действующей аттестации, а также опыта руководства бригадой. В обязанности специалиста входит выполнение сварочных работ любой сложности, проведение кузовных и восстановительных работ, а также контроль соблюдения требований охраны труда», — рассказала Бухвалова.

Второе место в топе самых высокооплачиваемых столичных вакансий занимает разработчик международной финтех-группы. Его зарплата варьируется от 400 до 600 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке рейтинга — сетевой инженер с заработком 450 тысяч рублей. Следом идет менеджер по лизингу и развитию партнерских отношений с автосалонами с доходом от 400 тысяч рублей в месяц. Замыкает пятерку наладчик станков с ЧПУ с зарплатой 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты личных поваров в Москве могут достигать 450 тысяч рублей в месяц.