Название блюда в московской столовой рассмешило пользователей сети

Название блюда из птицы в одной из столичных столовых на юге Москвы рассмешило пользователей сети. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Курица под кайфом», — написано на ценнике.

В состав салата, согласно карточке, входят курица, помидоры, яйцо, мак, крутоны, майонез и специи. 100 граммов блюда стоят 120 рублей.

«Что за заварушка?», «В пятницу таких много в центре города», «Беру три порции», «Светское кафе», «Аппетитно выглядит», «Очень странно выглядит. Похоже на вареную цветную капусту», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее название чебуречной в Москве рассмешило пользователей сети. Заведение назвали «Чебурекми».