Раскрыто название магазина взамен H&M Home в московском ТЦ

Турецкий магазин товаров для дома Karaca Home открылся взамен ушедшего из страны H&M Home в московском торговом центре (ТЦ) «Авиапарк». По данным malls.ru со ссылкой на пресс-службы торгового комплекса, бренд предлагает москвичам большой выбор домашнего текстиля из хлопка, шелка и шерсти.

Кроме того, здесь можно купить посуду, различные предметы декора и интерьера, аксессуары для кухни и ванной и другие товары для дома.

Товары данного бренда также представлены на популярных российских маркетплейсах. Цены на комплекты постельного белья начинаются в среднем от 2500 рублей, а за наборы посуды из 24 предметов придется заплатить около 17 тысяч рублей и выше.

Магазин шведского бренда H&M Home, ранее располагавшийся на этом месте, окончательно закрылся в ноябре 2022 года после ухода ритейлера с российского рынка.

Ранее открытие в Москве магазина ECRU, сменившего Bershka, попало на видео.