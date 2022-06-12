Москвичам объяснили происхождение названий улиц города
Происхождение названий улиц города москвичам объяснил на официальном сайте мэра столицы экскурсовод, москвовед, руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
По информации портала, не только города, но и леса, горы, реки и моря очень часто ложились в основу названий, особенно в советское время, когда город быстро разрастался и столичным проездам и проспектам требовались наименования.
«Улицы исторического города — это изначально направления дорог к каким-то городам: Тверская, понятное дело, вела к Твери, Варварка — это начало дороги на Владимир и на Рязань и так далее. Эти дороги разбегались в разные стороны от самой первой крепости на Боровицком холме. Вдоль них появлялись жилые дома, мастерские, лавки, и постепенно эти участки дорог становились частью города», — сказал Клюев.
Таким же образом появились, например, Большая и Малая Дмитровка, Калужская, Смоленская и Серпуховская площади, Ленинградский проспект, Можайское шоссе, ведущие к соответствующим городам.
По словам Андрея Клюева, улицы и другие объекты называли и по принципу расположения относительно сторон света. Так, на юге и юго-востоке Москвы можно найти, например, Волгоградский проспект, Воронежскую и Краснодарскую улицы, на севере — Мурманский проезд и Новгородскую улицу. На западе города есть Псковская и Вяземская улицы, а на востоке — Анадырский проезд, Камчатская и Иркутская улицы.
Ранее в Москве обнаружили улицу «Полуправды». Знатоки сообщили, что дом с этим адресом 1929-33 годов постройки находится на севере столицы, недавно в нем провели капитальный ремонт. Здание находится в тупике, который раньше назывался Наркомфиновским.