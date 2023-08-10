Названы имена знаменитых жителей в доме трех композиторов в Москве

Имена знаменитых жителей столичного дома, расположенного на Мясницкой улице (ранее Кирова), названы «Москва. Было — стало».

Как сообщили администраторы канала, в разное время в этом доме жили или исполняли свои произведения композиторы Ференц Лист, Клод Дебюсси и Петр Чайковский.

Здание построили примерно в 1710-х годах. Изначально в нем располагались палаты русского государственного деятеля Александра Нарышкина. Спустя полвека там обосновался князь Петр Голицын, который перестроил дом. К началу ХХ века здание стало доходным местом, а после революции — общежитием. В настоящее время в нем расположена прокуратура Басманного района.

Ранее был раскрыт смысл названия дома-урожая в Москве.