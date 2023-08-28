Названы лучшие школы Москвы

Лучшие школы Москвы в 2023 году назвало рейтинговое агентство RAEX. Критерием отбора стало количество выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Первое место рейтинга занял Лицей НИУ ВШЭ, второе — Бауманская инженерная школа №1580, третье — общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства. В топ-10 вошли Предуниверситарий МИФИ, школа №1502 «Энергия», школа №1535, СУНЦ МГУ, а также школы №1501, №171 и школа №548 «Царицыно».

Всего в список лучших школ страны вошли 300 учебных заведений. Около половины позиций в рейтинге заняли столичные школы. При составлении учитываются абитуриенты, поступившие как на бюджетные, так и на платные места, сообщили в RAEX.

Ранее психологи дали советы родителям школьников по подготовке к 1 сентября.