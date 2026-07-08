Названы московские округа с наибольшим числом «зайцев» в транспорте

Больше всего пассажиров, не оплачивающих проезд в общественном транспорте, зафиксировали в Новой Москве, а также в Северном и Западном округах столицы. Об этом ТАСС рассказали в ГКУ «Организатор перевозок».

«С апреля по июнь 2026 года штрафы за безбилетный проезд получили более 102,6 тысячи пассажиров наземного городского пассажирского транспорта. Это на 13,3 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — заметили в учреждении.

В итоге стало известно, что больше всего безбилетников живут в Троицком и Новомосковском административных округах (которые образуют собой Новую Москву). При этом ответственные пассажиры, которые всегда платят в общественном транспорте, в основном живут в Восточном, Северо- и Юго-Восточном округах Москвы, сообщил «Организатор перевозок» в беседе с агентством.

Ранее москвичей предупредили о перекрытии улиц в центре города. 11 июля некоторые улицы будут закрыты для проведения парада ретротранспорта.