Названы популярные у россиян марки новых автомобилей

Популярные у россиян в июле 2023 года марки новых авто назвали «Ъ» аналитики агентства «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта».

Лидером по продажам машин без пробега стал «АвтоВАЗ». Концерн продал 27,4 тысячи автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

На первом месте по количеству реализованных иномарок оказался Chery. Спрос на такие автомобили вырос в 4,1 раза, до 10,7 тысяч единиц. Далее в рейтинге с увеличенным почти в четыре раза спросом расположились марки Geely и Haval. Таких машин купили 8,8 и 8,5 тысяч единиц соответственно.

Ранее были раскрыты марки максимально подорожавших авто с пробегом.