Названы самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса

Самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса назвал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самозанятые москвичи стали чаще заниматься пассажирскими и грузовыми перевозками. Популярными сферами деятельности у них также оказались доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Отмечается, что самозанятость востребована в большей степени у молодых людей. Кроме того, работать на себя предпочитают и москвички с детьми, и люди старшего возраста, и горожане с инвалидностью.

Ранее были названы профессии с пенсиями больше 30 тысяч рублей.