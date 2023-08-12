Названы самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса
Самозанятые москвичи стали чаще заниматься пассажирскими и грузовыми перевозками.
Самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса назвал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Самозанятые москвичи стали чаще заниматься пассажирскими и грузовыми перевозками. Популярными сферами деятельности у них также оказались доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.
Отмечается, что самозанятость востребована в большей степени у молодых людей. Кроме того, работать на себя предпочитают и москвички с детьми, и люди старшего возраста, и горожане с инвалидностью.
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