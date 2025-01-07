Названы самые дефицитные вакансии в Москве

Продавцы-консультанты и кассиры оказались самыми дефицитными вакансиями на рынке труда Москвы по итогам 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Аналитиками были представлены hh.индексы, которые раскрывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 говорят о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците.

Отмечается, что hh.индекс продавцов в 2023 году составлял 1,8, а в 2024 году опустился до 1,2. На втором месте — дворники (1,5). Также в топ-5 попали мерчандайзеры (1,6), фармацевты-провизоры (1,9), и автослесари (1,9).