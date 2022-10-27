Названы самые любимые занятия россиян

Свои самые любимые занятия назвали россияне в опросе сервиса Delivery Club и исследовательской компании Aventica. Результаты исследования имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Рейтинг возглавил сон — его отнесли к любимым занятиям 64 процента респондентов. В тройку лидеров также вошли прием пищи (более 50 процентов) и времяпровождение с близкими (49 процентов).

Нелюбимым занятием 42 процента россиян назвали уборку. Второе место антирейтинга заняла работа (26 процентов), третье — поездки на общественном транспорте (24 процента). Почти четверть опрошенных отнесли к неприятной рутине закупку продуктов и готовку.

Ранее работающие россияне перечислили свои главные страхи. На первом месте оказалось долгое и упорное выполнение задачи, результат которой впоследствии оказывается никому не нужным.