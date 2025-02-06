Названы самые необычные вакансии в Москве

В базе центра «Профессии будущего»разместили необычные вакансии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта центра Ольгу Бухвалову.

Так, в столице ищут специалиста по болтологии. Отмечается, что соискатель должен обладать отличными коммуникативными навыками, много общаться по телефону, проводить личные встречи и презентации, зарплата — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в Москве требуются геймер для сопровождения новых игроков в онлайн-играх и «менеджер по продажам воздуха». В обязанности последнего входят продажи систем вентиляции, увлажнение, очистка и кондиционирование. Заработная плата составляет до 300 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что россияне стали все чаще увольняться с работы из-за отсутствия возможности трудиться удаленно, выгорания, а также из-за нехватки поддержки со стороны начальства.