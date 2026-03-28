Названы самые необычные забытые в подмосковных автобусах вещи

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах более 300 личных вещей. Об этом говорится на сайте крупнейшего пассажирского перевозчика Московской области АО «Мострансавто».

Чаще всего пассажиры теряли транспортные, банковские и социальные карты. Кроме того, люди забывали большое количество предметов, используемых в весеннюю пору. Были и необычные находки: набор редких вязальных спиц, скетчбук с авторскими рисунками, а также профессиональный фотоштатив.

А в Долгопрудном водитель обнаружил под сиденьем в салоне автобуса термосумку с домашними блюдами. «Пассажирка спохватилась практически сразу и позвонила диспетчеру. Водитель встретил ее на ближайшей остановке и вернул пропажу», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании напомнили, что для возврата утерянной вещи необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам» и «Забытые вещи». Срок хранения находок составляет полгода, после чего предметы утилизируются.

При нахождении чужой вещи следует немедленно сообщить о ней водителю или сотруднику охраны на вокзале.

