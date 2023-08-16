Названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере строительства в Москве

Наиболее востребованные в сфере строительства профессии названы пресс-службой Авито. Так, прирост количества вакансий монтажников и штукатуров увечилось в 3,1 раза.

Число вакансий сварщиков и отделочников при этом увеличилось в 2,8 раза, а вакансий бригадиров — в 2,7 раза, говорится в сообщении.

Самую высокую зарплату при том предлагают бригадирам — в среднем в месяц им готовы платить 93 246 рублей. На втором месте идут крановщики — их оклад в среднем составляет 83 729 рублей, что на 30 процентов больше, чем годом ранее.

Ранее были названы сферы с самыми большими зарплатами в Москве.