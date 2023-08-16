05:25, 16 августа 2023
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере строительства в Москве
Наиболее востребованными в сфере строительства стали монтажники и штукатуры.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Наиболее востребованные в сфере строительства профессии названы пресс-службой Авито. Так, прирост количества вакансий монтажников и штукатуров увечилось в 3,1 раза.
Число вакансий сварщиков и отделочников при этом увеличилось в 2,8 раза, а вакансий бригадиров — в 2,7 раза, говорится в сообщении.
Самую высокую зарплату при том предлагают бригадирам — в среднем в месяц им готовы платить 93 246 рублей. На втором месте идут крановщики — их оклад в среднем составляет 83 729 рублей, что на 30 процентов больше, чем годом ранее.
Ранее были названы сферы с самыми большими зарплатами в Москве.