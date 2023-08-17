Названы сферы работы с самыми большими зарплатами для пенсионеров

Сферы работы с самыми большими зарплатами для пенсионеров называет в своем исследовании назвали специалисты Работа.ру, передает пресс-служба сервиса.

На доход в 88 тысяч рублей в месяц кандидаты могут рассчитывать в сфере строительства и недвижимости. 70 тысяч рублей могут получать специалисты в сегменте производства и агропрома. При работе в транспорте и логистике пенсионерам предлагают в среднем 65 тысяч рублей в месяц.

При этом 45 тысяч рублей в месяц готовы платить в должностях, не требующих особых навыков и опыта. В области финансов и страхования людям пенсионного возраста готовы предложит зарплату в 40 тысяч рублей.

Доход в сфере торговли у людей старшего возраста может быть в среднем около 36 тысяч рублей в месяц, в IT и телекоме — 33 тысячи рублей в месяц. Работникам пенсионного возраста в образовании и культуре готовы платить 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее были названы профессии с пенсиями больше 30 тысяч рублей.