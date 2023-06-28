Названы симптомы теплового удара у собаки

Способы распознать тепловой удар у собаки назвала на официальной сайте мэра столицы ветеринарный врач Московской станции по борьбе с болезнями животных Надежда Матыцина.

«В жару следует внимательно следить за состоянием своего питомца. Вялость, тяжелое и учащенное дыхание с высунутым языком, дрожь, рвота, потеря ориентации в пространстве — симптомы теплового удара у животных», — сообщила специалист.

По словам Матыциной, при таких признаках нужна срочная ветеринарная помощь. Она посоветовала доставить питомца в ближайшую клинику или вызвать специалиста на дом.

Если нет возможности связаться с ветеринаром, следует придерживаться нескольких правил. Животное нужно перенести в прохладное место, напоить и можно охладить его тело при помощи обтирания слегка прохладной водой или компресса на голову.

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