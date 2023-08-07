Перечислены востребованные вакансии для москвичей старше 50 лет

Большинство москвичей старше 50 лет с помощью городской службы занятости нашли работу в сфере услуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У соискателей пользуются популярностью позиции технологов в сфере общественного питания, менеджеров клиентского сервиса, координаторов и экскурсоводов в музеях, парикмахеров, помощников по уходу», — говорится в сообщении.

Каждый пятый соискатель устроился в сферу торговли менеджерами по продажам и закупкам, мерчандайзерами, консультантами в крупнейших розничных сетях и специалистами по работе с маркетплейсами. В промышленной отрасли москвичи занимают вакансии инженеров, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, механиков, слесарей механосборочных работ, электриков и швей, а в сфере транспорта и логистики — водителей разных категорий и операторов связи.

Жители столицы старше 50 лет также становятся IT-специалистами: тестировщиками, дата-аналитиками и дизайнерами компьютерной графики. В области финансов они работают экономистами, страховыми агентами, агентами по работе с недвижимостью, финансовыми менеджерами и специалистами банка, а среди творческих направлений выбирают вакансии редактора, копирайтера, контент-менеджера, художника-конструктора и фотографа. В сфере образования москвичи становятся тьюторами, онлайн-репетиторами, специалистами по дополнительному образованию, методистами и учителями.

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