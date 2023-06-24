Синоптик пообещал москвичам неиюньскую погоду

О похолодании и дождях в связи с формированием в Москве холодной части уходящего циклона предупредил столичных жителей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале синоптик сообщил, что дневные показатели температуры опустятся на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В столице в субботу, 24 июня, воздух прогреется до плюс 19-21 градуса тепла, по области — до плюс 18-23 градусов. Ветер будет дуть северный с порывами до девяти метров в секунду. Местами ожидаются кратковременные дожди.

В воскресенье, 25 июня, характер погоды изменится в лучшую сторону. Осадков не ожидается, температура воздуха составит 22-24 градуса тепла.

Ранее Леус рассказал о возвращении солнечной погоды в Москву в подельник, 26 июня.