Россияне восхитились «небесными рыбами» в центре Москвы

Россиянка опубликовала фотографии необычной выставки, которую посетила в центре Москвы, в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood». Пользователей сети увиденное восхитило не меньше рассказчицы.

«Новая работа проекта #небесныерыбы в Петровском парке», — подписала снимки автор поста. В кадр попали изображения сказочных растений и существ, выполненные из зеркал и приклеенные к кирпичным стенам.

«Класс!», «Вау, красота!», «Небесные рыбы прекрасны», «Какие же авторы молодцы!» — написали фолловеры интернет-сообщества. «Лишь бы не посбивали, не расчертили…» — выразил надежду один из юзеров.

Участница дискуссии попросила помочь ей разобраться, где именно находится экспозиция. «Это примерно в 200 метрах за дворцом, если идти вдоль Ленинградки на север», — объяснили ей.

Ранее зеркальный осьминог возле станции метро в Москве восхитил россиян.