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16:54, 03 марта 2023
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В Москве появится небоскреб-«огурец»

В Москве появится небоскреб-«огурец»
Изображение: ADM architects

О появлении в Даниловском районе Москвы нового небоскреба, который сможет соперничать со знаменитой лондонской башней — «огурцом Фостера», рассказали на сайте столичного Архсовета. Высота башни Premier Tower в новом ЖК составит 207 метров.

«Эта высотка, без сомнения, будет одним из самых эффектных зданий Даниловского района. Проектом предусматривается строительство небоскреба с ламелями из алюминиевого профиля, напоминающими движение магнитных волн нашей планеты. На кровле будет смотровая площадка с декоративным экраном над ней, а на торцах здания — террасы для пентхаусов», — поделился планами главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В Москве появится небоскреб-«огурец»

Изображение: ADM architects

По проекту, башня расширяется в середине и сужается кверху. В нижней части здания планки будут сгущаться и перейдут в парадный козырек: таким образом парадный вход будет привлекать внимание.

Инфраструктура жилого комплекса «Павелецкая сити», в состав которого войдет небоскреб, будет выполнена по принципу «вертикального города», уточнили в Архсовете Москвы.

Ранее «фруктовый» проект ЖК на западе Москвы восхитил пользователей сети. Архитекторы вдохновились личностью биолога и селекционера Ивана Мичурина.

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