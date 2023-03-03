В Москве появится небоскреб-«огурец»

О появлении в Даниловском районе Москвы нового небоскреба, который сможет соперничать со знаменитой лондонской башней — «огурцом Фостера», рассказали на сайте столичного Архсовета. Высота башни Premier Tower в новом ЖК составит 207 метров.

«Эта высотка, без сомнения, будет одним из самых эффектных зданий Даниловского района. Проектом предусматривается строительство небоскреба с ламелями из алюминиевого профиля, напоминающими движение магнитных волн нашей планеты. На кровле будет смотровая площадка с декоративным экраном над ней, а на торцах здания — террасы для пентхаусов», — поделился планами главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.