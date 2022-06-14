Раскрыты даты проведения Московской недели моды

Даты проведения Mосковской недели моды раскрыли на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Мероприятие, которое организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы, начнется 20 июня и продлится до 26 июня.

Главным местом проведения тематических мероприятий станет парк «Зарядье», но будут актуальны и другие локации, например ВДНХ, площадки «Московских сезонов» в округах, площади Революции и Тверская, Музей космонавтики.

На участие в мероприятии поступило порядка 900 заявок из 79 городов России, сообщается на портале. Помимо модных показов, для представителей фешен-индустрии и гостей проведут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты.

Ранее стилист предсказала возвращение моды 2000-х. «Кажется, это было как вчера: кроп-топы, джинсы на низкой посадке, велюровые костюмы и невероятный розовый цвет. 2000-е возвращаются этим летом не только на подиумы, но и на улицы городов всего мира», — сказала эксперт.