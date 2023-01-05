Россияне назвали недостатки своих первых коньков из советского детства

Недостатки своих первых коньков из советского детства назвали россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

«Малышей учили стоять и ездить на "Снегурках" — двухполозных коньках простой и доступной модели с толстыми лезвиями, обеспечивающими хорошую устойчивость на льду. Они были с загнутыми носами и крепились к обуви (чаще к валенкам) с помощью веревок, ремешков или зажимов», — объяснил автор поста.

Подписчики группы вспомнили недостатки этой модели. «Если ремни были кожаные, то они от снега намокали и растягивались. Из-за этого коньки постоянно съезжали с обуви, и ремешки постоянно приходилось подтягивать», «У меня были такие. Кататься сможешь, но потом переучиваться сложно», «Помню, что не очень-то и удобно было кататься на них», «Сколько боли и мучений мне эти "Снегурки" принесли», «Чаще на валенки надевали, но крепления настолько примитивные, что они не держались совсем. Был у меня такой примитив, но кататься было невозможно», «Я тоже на таких начинал. На них так голеностоп разовьешь, что никакие растяжения и порванные связки потом нестрашны», — написали юзеры.

Ранее россияне вспомнили самые популярные зимние развлечения детей в СССР. Советские школьники катались на коньках, играли в снежки. В целом, они проводили на улице гораздо больше времени, чем их современные сверстники.