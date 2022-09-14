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02:35, 14 сентября 2022
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Москвичи стали чаще покупать один тип недвижимости

Москвичи стали чаще покупать один тип недвижимости
Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

Москвичи стали чаще покупать один тип недвижимости — готовые квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Так, в августе 2022 года число сделок на вторичном рынке жилья выросло на 16,1 процента по сравнению с июлем. За указанный период в Москве заключили 9,6 тысячи переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи или мены недвижимости.

В Росреестре также добавили, что после майского падения спрос на вторичное жилье в столице начал восстанавливаться — положительная динамика фиксируется третий месяц подряд.

Ранее стало известно, что жители столичного региона устремились покупать жилье в ипотеку.

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