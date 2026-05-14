Опубликовано 14 мая 2026, 20:591 мин.
Нейросеть поможет москвичам изучить экспонаты в рамках акции «Ночь в музее»
Москвичи изучат экспонаты в рамках акции «Ночь в музее» с помощью нейросети.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Участники акции «Ночь в музее» смогут изучить экспонаты с помощью нейросети, об этом сообщается на портале mos.ru.
Отсканировав QR-код, москвичи узнают об уникальных деталях произведений, а через готовые запросы для нейросети смогут понять замысел автора картины или увидеть связь исторического объекта с современностью.
В музейных залах появятся подсказки нейросети «Алиса AI», которая расскажет интересные факты об экспонатах и ответит на вопросы посетителей.
Ранее сообщалось, что учащийся IT-класса школы №548 «Царицыно» Дмитрий Филиппов создал нейросеть, способную распознавать эмоции по фото.