Нейросеть поможет москвичам изучить экспонаты в рамках акции «Ночь в музее»

Участники акции «Ночь в музее» смогут изучить экспонаты с помощью нейросети, об этом сообщается на портале mos.ru.

Отсканировав QR-код, москвичи узнают об уникальных деталях произведений, а через готовые запросы для нейросети смогут понять замысел автора картины или увидеть связь исторического объекта с современностью.

В музейных залах появятся подсказки нейросети «Алиса AI», которая расскажет интересные факты об экспонатах и ответит на вопросы посетителей.

