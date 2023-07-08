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10:39, 08 июля 2023
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Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета

Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета в воздухе.

Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета
Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета в воздухе. Видео, сделанное очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На кадрах видно авиалайнер, поднявшийся над землей на несколько сотен метров. Пассажир, сидящий у иллюминатора, заметил, что один из винтов обшивки внешнего каркаса крыла начал раскручиваться. Предположительно полет прошел нормально, об аварийных посадках не сообщалось.

Ранее россиянка устроила дебош на борту рейса Стамбул — Москва и попала на видео.