10:39, 08 июля 2023
1 мин.
Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета
Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета в воздухе.
Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ
Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета в воздухе. Видео, сделанное очевидцами, было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».
На кадрах видно авиалайнер, поднявшийся над землей на несколько сотен метров. Пассажир, сидящий у иллюминатора, заметил, что один из винтов обшивки внешнего каркаса крыла начал раскручиваться. Предположительно полет прошел нормально, об аварийных посадках не сообщалось.
Ранее россиянка устроила дебош на борту рейса Стамбул — Москва и попала на видео.