Москвичам спрогнозировали ненастный апрель

Ненастный и прохладный апрель спрогнозировал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц в целом ожидается относительно прохладный и ненастный», — заявил метеоролог.

По его словам, среднесуточная температура в столице в течение месяца будет на два градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше положенного. Тем не менее основной холод и ненастье придется на первую половину месяца, заключил Тишковец.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам мрачноватую погоду на выходных.