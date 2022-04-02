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Москвичам спрогнозировали ненастный апрель

Москвичам спрогнозировали ненастный апрель
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ненастный и прохладный апрель спрогнозировал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц в целом ожидается относительно прохладный и ненастный», — заявил метеоролог.

По его словам, среднесуточная температура в столице в течение месяца будет на два градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше положенного. Тем не менее основной холод и ненастье придется на первую половину месяца, заключил Тишковец.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам мрачноватую погоду на выходных.

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