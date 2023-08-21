Необычная находка в московском дворе заинтересовала россиян

В одном из дворов в центре Москвы в дупле дерева обнаружили карту Таро. Фотографию необычной находки опубликовали в Telegram-канале «Покровка и все мерзости».

На карту с изображением трех кубков наткнулся местный житель. «Говорят, сейчас ретроградная Венера. Что скажут тарологи?» — поинтересовались в группе.

Комментаторы заявили, что Тройка кубков — счастливая карта, которая сулит удачу. «Это карта празднества», «Празднуем, торжествуем и водим хороводы! Наступает очень благоприятное время», — написали они. «Еще бы карта не была счастливой. Люди на ней прибухивают из красивой посуды», — пошутили фолловеры.

Ранее стало известно, сколько россиян верят в предсказания и спрашивают совета у карт таро.