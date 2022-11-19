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17:49, 19 ноября 2022
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В столичной подземке заметили необычного пассажира

В столичной подземке заметили необычного пассажира
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Необычного пассажира сняли на видео в столичной подземке. Записью поделился Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

«На "Спортивной" заметили петуха. Нас уже ничем не удивить», — подписал ролик автор поста. На видео птица стоит на полу в вагоне поезда метро и разглядывает пассажиров.

Юзеров увиденное рассмешило. Многие не удержались от шутки. «Повар своего забыл», «Я, конечно, понимаю, что тут инфляция и издержки нужно минимизировать... Но не заставлять же продукт самому к покупателю доставляться», «Девочки, кто бывшего потерял?», «Все как положено. Штаны с подворотами», — написали они.

Ранее необычного пассажира заметили на станции МЦК «Верхние Котлы». У одного из окон поезда сидел манекен.

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