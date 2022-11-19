В столичной подземке заметили необычного пассажира

Юзеров увиденное рассмешило. Многие не удержались от шутки. «Повар своего забыл», «Я, конечно, понимаю, что тут инфляция и издержки нужно минимизировать... Но не заставлять же продукт самому к покупателю доставляться», «Девочки, кто бывшего потерял?», «Все как положено. Штаны с подворотами», — написали они.

Ранее необычного пассажира заметили на станции МЦК «Верхние Котлы». У одного из окон поезда сидел манекен.