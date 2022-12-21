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18:16, 21 декабря 2022
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Необычное природное явление заметили в подмосковном небе

Необычное природное явление заметили в подмосковном небе
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В подмосковном небе заметили необычное природное явление — световые столбы. Их фото опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Вертикальные полоски света, тянущиеся от земли к небу, заметили в Дмитровском районе.

«Новогодний подарок природы», «Красота», «Класс!» — прокомментировали фото пользователи сети. Кто-то при взгляде на снимки в шутку предположил, что на Землю прилетели инопланетяне.

Световые столбы образуются благодаря кристаллам льда, появляющимся в воздухе в холодное время года, пояснили в сообществе.

Ранее пользователей сети заинтересовала вспышка желтоватого света и белые световые столбы, замеченные в районе Ходынского поля в Москве. Кто-то предположил, что это может быть такое природное явление, как гало.

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