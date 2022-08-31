Названы самые необычные детские имена в Москве

Имена Мирон Байкал (одно имя), Лео, Серафим, Никон и Марс названы самыми необычными детскими именами для мальчиков в Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«Одного мальчика назвали Маврикий, как островное государство в Южной Африке, девять мальчиков назвали Милан. В 2022 году в Москве родился один мальчик, которого назвали Алтай, двух мальчиков назвали именем Енисей», — рассказали в ведомстве.

Стало известно, что столичные родители за последние восемь месяцев выбирали для детей и древнегреческие имена Персей, Аполлон. Встретилось одно имя из скандинавской мифологии — Тор. Был зарегистрирован и мальчик с именем Лавр-Космос, семь мальчиков с именем Август и дети с именами Августин, Ладомир, Лазарь, Мир и Мэлс.

Среди самых необычных имен для девочек — Аврора, Злата, Афина и Агния. Встречаются также и иностранные имена — Мишель, Эмили, Мелания, Кендалл Николь и Дарья Микаэла.

«Наблюдается тренд на женские имена, созвучные с мужскими — Арсения, Павла, Владимира. Необычными именами Астра и Малина названы по четыре девочки и пять девочек были названы именем Весна. Именем Луна в Москве назвали 13 девочек», — рассказали в Управлении ЗАГС.

При этом самыми популярными детскими именами в 2022 году остаются Александр и София (Софья).

Ранее сообщалось, что в число самых уникальных мужских имен в Подмосковье вошли: Грач, Архип, Доброслав, Елизар, Лазарь, Ефрем, Радомир, Ярополк.