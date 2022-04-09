Город
Сегодня в 04:36
1 мин.

Названы самые необычные забытые в московских электричках предметы

Названы самые необычные забытые в московских электричках предметы
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Названы самые необычные забытые в московских электричках предметы. Информацию об этом опубликовало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

По этим данным, за первые три месяца 2022 года пассажиры оставили в электропоездах более 300 различных вещей, наиболее часто это случалось на Рижском, Курском и Савеловском направлений.

Уточняется, что чаще всего люди забывали в электричках личные вещи: сумки, пакеты, головные уборы, телефоны, ключи, наушники. Во время короткого мартовского тепла было найдено много оставленной в транспорте верхней одежде. А дачники забывали в поездах садовый инвентарь. Были среди находок и весьма неожиданные — например, диско-шар, чучело Масленицы и мольберт.

Ранее мужчина забыл пистолет в ресторане в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.