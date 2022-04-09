Названы самые необычные забытые в московских электричках предметы. Информацию об этом опубликовало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

По этим данным, за первые три месяца 2022 года пассажиры оставили в электропоездах более 300 различных вещей, наиболее часто это случалось на Рижском, Курском и Савеловском направлений.

Уточняется, что чаще всего люди забывали в электричках личные вещи: сумки, пакеты, головные уборы, телефоны, ключи, наушники. Во время короткого мартовского тепла было найдено много оставленной в транспорте верхней одежде. А дачники забывали в поездах садовый инвентарь. Были среди находок и весьма неожиданные — например, диско-шар, чучело Масленицы и мольберт.

Ранее мужчина забыл пистолет в ресторане в Москве.