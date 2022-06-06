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Необычный головной убор пассажирки московского метро удивил сеть

Необычный головной убор пассажирки московского метро удивил сеть
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пассажирка московского метро в шляпе в виде мухомора попала на фото. Снимок выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».

На кадре видно, как женщина в необычном головном уборе проходит через турникет на станции «Октябрьская». Кроме шляпы в виде гриба, на пассажирке было светлое платье, напоминающее ножку мухомора. «Что-то на стильном», — прокомментировала наряд администрация группы.

Снимок вызвал бурную реакцию среди пользователей сети и набрал более 600 откликов. В основном фолловеры оставили восхищенные, одобрительные и удивленные реакции под постом.

Ранее в московском метро заметили пассажира в пиратской шляпе. В сети мужчину в шутку назвали «капитаном Джеком Воробьем».

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