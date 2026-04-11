Необычный гриб ввел в заблуждение жителей Подмосковья

В Подмосковье на территории Белавинского лесничества был обнаружен необычный гриб, похожий на разбитое яйцо дрозда. Биолог Константин Сергеев в разговоре с Regions объяснил природу необычной находки.

По словам эксперта, пугаться чашевидного гриба с яркой желто-оранжевой серединкой не стоит -- это калосцифа блестящая (Caloscypha fulgens). Этот гриб появляется в лесах ранней весной.

Гриб чаще всего растет вертикально и прячется среди опавших листьев и хвои. Когда гриб лежит на боку, то практически на 100 процентов похож на яйцо, выпавшее из гнезда.

«Этот гриб нередко вводит в заблуждение. Он действительно напоминает разбитое птичье яйцо», -- отметил Сергеев.

Биолог также пояснил, что калосцифа блестящая -- это паразит, который способен поражать семена некоторых деревьев, из-за чего те погибают. Однако гриб может питаться и растительными остатками.

