Необычный пассажир московского метро попал на видео и рассмешил россиян

Необычный пассажир московского метро попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

В московском метро заметили спускающегося на эскалаторе голубя. В ролике птица стоит на одной из ступенек, а дальше спокойно идет на станцию «Лефортово».

«Голуби тоже на метро домой ездят, или вы не знали?», «Это очень мило», «Домой едет», «Ветер какой на улице. Поэтому и на метро», «Погода не летная», «На работу едет», «Главное, чтобы не съели по пути», — написали пользователи мессенджера.

Ранее необычный пассажир московского метро попал на видео.