Необычный пассажир московского автобуса попал на видео

«Он оплатил поездку?», «Ага, на крыше и стеклах следы оплаты», «Такой миленький», «Надеюсь, ему никто плохого ничего не сделал», «Как же я не люблю птиц, но это смешно», «Настолько хороша транспортная система в Москве, что даже птицам удобнее на автобусе передвигаться», — прокомментировали юзеры.

На видео птица сидит прямо на сиденье в задней части автобуса.

Ранее безбилетный пассажир метро в сумке москвички умилил пользователей сети. В московской подземке заметили маленькую собаку.