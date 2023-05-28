19:26, 28 мая 2023
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Необычный пассажир московского автобуса попал на видео
Голубь прокатился в салоне автобуса в Москве во время дождя.
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»
Во время дождя в Москве голубь прокатился в салоне одного из городских автобусов и попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Он оплатил поездку?», «Ага, на крыше и стеклах следы оплаты», «Такой миленький», «Надеюсь, ему никто плохого ничего не сделал», «Как же я не люблю птиц, но это смешно», «Настолько хороша транспортная система в Москве, что даже птицам удобнее на автобусе передвигаться», — прокомментировали юзеры.
На видео птица сидит прямо на сиденье в задней части автобуса.
Ранее безбилетный пассажир метро в сумке москвички умилил пользователей сети. В московской подземке заметили маленькую собаку.