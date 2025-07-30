Город
Опубликовано 30 июля 2025, 09:20
1 мин.

Необычный питомец в московском метро попал на видео

Очевидцы сняли на видео енота в московском метро.
Необычный питомец в московском метро попал на видео

Маленького енота на шлейке заметили в московском метро. Необычного питомца вместе с его хозяйкой сняли на видео, ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах животное лазает по хозяйке и ее рюкзаку, после чего оказывается на поручне, наблюдая за остальными пассажирами свысока.

«Козлы в Бутово им не нравятся, получите енота в метро», «Главный суетолог», «Такой сладкий малыш», — прокомментировали ролик пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в вететеринарную клинику Зеленограда поступил необычный пациент — толстый Енот по кличке Шелдон, перебравший с угощениями.