Опубликовано 30 июля 2025, 09:201 мин.
Необычный питомец в московском метро попал на видео
Очевидцы сняли на видео енота в московском метро.
Маленького енота на шлейке заметили в московском метро. Необычного питомца вместе с его хозяйкой сняли на видео, ролик публикует Telegram-канал «112».
На кадрах животное лазает по хозяйке и ее рюкзаку, после чего оказывается на поручне, наблюдая за остальными пассажирами свысока.
«Козлы в Бутово им не нравятся, получите енота в метро», «Главный суетолог», «Такой сладкий малыш», — прокомментировали ролик пользователи сети.
Ранее сообщалось, что в вететеринарную клинику Зеленограда поступил необычный пациент — толстый Енот по кличке Шелдон, перебравший с угощениями.