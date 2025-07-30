Необычный питомец в московском метро попал на видео

Маленького енота на шлейке заметили в московском метро. Необычного питомца вместе с его хозяйкой сняли на видео, ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах животное лазает по хозяйке и ее рюкзаку, после чего оказывается на поручне, наблюдая за остальными пассажирами свысока.