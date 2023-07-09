Необычный воркаут сотрудника кафе в центре Москвы попал на видео

Герой видео вышел на летнюю террасу заведения с мебелью в руках и начал делать упражнения, поднимая сложенные друг на друга стулья. «Зарядка на Воздвиженке. Пока одни ищут причины, другие находят возможности», — прокомментировали ролик в сообществе.

«Молодец, спортсмен», «Нормальная работа на мышцы», «Красавчик!», — написали комментаторы. Кто-то предположил, что для жима вверх трех стульев молодой человек должен находиться в хорошей физической форме.

Ранее «опохмеляющая зарядка» мужчин в центре Москвы попала на видео.