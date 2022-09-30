Необычный дорожный знак от Артемия Лебедева разозлил жителей Подмосковья

Необычный дорожный знак появился возле Физико-технического лицея имени П.Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном. Как сообщается в группе «Типичный Долгопрудный» во «ВКонтакте», его автор, известный российский дизайнер Артемий Лебедев хотел сделать более позитивный вариант появившегося ранее в городе знака «Высадил и уехал».

«Чмоки и поки», — написано на щите с изображением взрослого водителя автомобиля, целующего из салона стоящего на улице ребенка с портфелем. Многих пользователей идея разозлила.

«Осталось куда-нибудь влепить "вкусняшки, скучаю за тобой" и в том же духе. Совсем ополоумели уже», «А можно нормально по-русски говорить? Без чмоков, споков и прочего», «Артемию больше нечего портить в Москве, перешел на область», — прокомментировали подписчики сообщества.

Однако нашлись и те, кому надпись понравилась. Некоторые юзеры отметили, что знак получился «очень милым».

Ранее на юго-западе Москвы мужчина спилил дорожный знак и попал на видео.