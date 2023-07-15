14:47, 15 июля 2023
1 мин.
Мужчина показал на видео неожиданный улов из пруда в центре Москвы
Мужчина выловил щуку из водоема на Патриарших прудах.
Неожиданный улов из водоема в столичном районе Патриаршие пруды показал на видео россиянин. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».
Мужчина поймал в пруду щуку. По данным источника, рыбак удил на Патриарших прудах для развлечения и не рассчитывал на значительный улов.
«Сейчас на Патрики рванут все рыболовы в поисках заветной щуки», «Это же рыба из сказки», — развеселились пользователи сети. Кто-то посоветовал мужчине не вмешиваться в городскую экосистему и отпустить щуку в воду.
Ранее на юге Москвы рыбаки выловили гранату из Москвы-реки. Приехавшие саперы выяснили, что граната Ф-1 оказалась противопехотным боевым снарядом.