Мужчина показал на видео неожиданный улов из пруда в центре Москвы

Мужчина поймал в пруду щуку. По данным источника, рыбак удил на Патриарших прудах для развлечения и не рассчитывал на значительный улов.

«Сейчас на Патрики рванут все рыболовы в поисках заветной щуки», «Это же рыба из сказки», — развеселились пользователи сети. Кто-то посоветовал мужчине не вмешиваться в городскую экосистему и отпустить щуку в воду.

Ранее на юге Москвы рыбаки выловили гранату из Москвы-реки. Приехавшие саперы выяснили, что граната Ф-1 оказалась противопехотным боевым снарядом.