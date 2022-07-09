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В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Из-за непогоды в Москве в субботу, 9 июля, объявили «желтый» уровень опасности. Ожидается сильный ветер и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений — желтый: погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Порывы ветра в этот день могут достигать 17 метров в секунду.

Предупреждение в столице действует 9 июля с 10:00 до 22:00, в Московской области — с 09:00 9 июля до 21:00 воскресенья, 10 июля.

Ранее град обрушился на Подмосковье и попал на видео. Сделанная очевидцами запись мгновенно разлетелась по сети.

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