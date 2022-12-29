Названы самые непопулярные у россиян профессии в 2022 году

Самые непопулярные у жителей России профессии в 2022 году назвали РБК аналитики сервиса hh.ru. Ими оказались позиции дворников, главных врачей и заведующих отделением, машинистов, агрономов, слесарей, поваров, зоотехников и сварщиков. На эти вакансии откликнулось минимальное количество человек.

Самой профицитной профессией с высоким уровнем конкуренции за место стала работа бортпроводником. На одну вакансию приходится более 900 резюме.

Кроме того, высокой популярностью среди соискателей в уходящем году пользовались позиции data-scientist (пришлось 90 резюме на вакансию), механика (55,7), бизнес-аналитика (49,4), лаборанта (45,8), методиста (45,4), комплаенс-менеджеар (43,7), специалиста по взысканию задолженности (38,5), инженера ПНР (37,4) и BI-аналитика (36,3).

Ранее были названы самые популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей. Стало известно, что популярностью пользуется индустрия красоты: свое дело открыли визажисты, стилисты, мастера ногтевого сервиса и парикмахеры.