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Несколько десятков рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Несколько десятков рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В аэропортах Москвы отменили и задержали несколько десятков рейсов. Такие данные привел сервис «Яндекс.Расписание».

Изменения в первую очередь коснулись аэропорта Домодедово, где отменили девять рейсов и задержали шесть. В Шереметьево пять рейсов были отменены, четыре не смогли вылететь вовремя. Во Внуково изменения в расписании коснулись только одного рейса — он был задержан.

Днем ранее, 2 мая, в столичных аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов. Во вторник, 3 мая, это число составило 25. Официальная причина массовой задержки не называется.

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