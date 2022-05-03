Несколько десятков рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали несколько десятков рейсов. Такие данные привел сервис «Яндекс.Расписание».

Изменения в первую очередь коснулись аэропорта Домодедово, где отменили девять рейсов и задержали шесть. В Шереметьево пять рейсов были отменены, четыре не смогли вылететь вовремя. Во Внуково изменения в расписании коснулись только одного рейса — он был задержан.

Днем ранее, 2 мая, в столичных аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов. Во вторник, 3 мая, это число составило 25. Официальная причина массовой задержки не называется.