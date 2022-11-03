Несколько улиц Москвы погрузились в темноту

Несколько улиц Москвы в районе метро Коломенская погрузились в темноту. Как сообщил Telegram-канал «Новости Москвы», в домах полностью отключили свет.

Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на другие каналы, отключение электричества произошло в нескольких районах Южного административного округа (ЮАО). Позже пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы уведомила о том, что электроснабжение потребителей в районе Нагатинский Затон осуществляется в штатном режиме.

В 2021 году «суперливень», обрушившийся на Москву и Подмосковье, оставил без электричества около 15 тысяч жителей Балашихи. Мощность отключенных потребителей составила 9,8 мегаватта.