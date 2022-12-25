Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год

Самыми неудачными подарками на Новый год, по мнению россиян, стали носки и сувениры. Об этом стало известно в ходе опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

«Носки, белье и тапочки в качестве презента чаще вызывают отторжение у мужчин, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности — у женщин. В целом же тех, кто относится к новогодним подаркам некритично, больше среди представительниц прекрасного пола (36 процентов против 31 процента среди мужчин)», — говорится в сообщении.

Семь процентов россиян признались, что худшим подарком на Новый год для них стал какой-либо предмет одежды, шесть процентов рассказали, что для них неудачный подарок — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки. Каждый 12-й опрошенный отметил, что для них хуже всего справлять праздник в одиночестве или получить плохую новость.

Пять процентов респондентов посчитали неудачными в качестве подарков сладости, косметические средства или парфюмерию — духи, пену для бритья. В антирейтинг новогодних презентов также вошли кухонные принадлежности — полотенца, кружки, сковородки и прочая утварь.

Восемь процентов опрошенных признались, что остались разочарованы весами, бенгальскими огнями, наборами инструментов, коньками, цветами, купонами, которые им преподнесли в качестве подарков на Новый год. О том, что он никогда не получал плохих подарков, сообщил каждый третий россиянин (34 процента), а 18 процентов признались, что самое худшее для них — это отсутствие хоть какого-то знака внимания в праздничный день.

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