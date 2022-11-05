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16:53, 05 ноября 2022
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Незаконный хостел в подвале столичного ЖК попал на видео

Незаконный хостел в подвале столичного ЖК попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком».

Незаконный хостел в подвале столичного ЖК «Level Амурская» попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что в подземном помещении установлено несколько двухэтажных коек и шкафчики. По данным источника, в подвале также имеется душевая и место для хранения еды. Местные жители сообщают, что в нелегальной гостинице живут люди. По их словам, хостел приостанавливал свою работу, но затем открылся вновь.

Информацию прокомментировало Главное следственное управление Следственного комитета России по столице в своем Telegram-канале. «Следователи проверят информацию о незаконном функционировании хостела на востоке столицы. Преображенским следственным подразделением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Ранее в столице обнаружили 17 незаконных хостелов при проверках после жалоб москвичей. Сотрудники Мосжилинспекции проверили более 300 квартир.

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