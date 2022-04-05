Никас Сафронов объяснил свой отказ от покупки «Дома-яйца» в Москве

Художник Никас Сафронов в беседе с «Мослентой» объяснил свой отказ от покупки «Дома-яйца» в Москве.

«Где-то в конце 1990-х ко мне пришли ребята с идеей построить дом в коллаборации, где я был бы в проекте художником-проектировщиком или художником-дизайнером», — рассакзал Сафронов, отметив, что буквально за несколько минут нарисовал яйцо с короной, выполняющей роль балкона. «Яйцо — это форма закрытости. Многие использовали его, как символ защиты, оберега. Так я попытался объяснить им эту идею. А через какое-то время узнал, что они сделали такой дом», — продолжил художник.

Вскоре именно Сафронову предложили приобрести этот необычный четырехэтажный особняк на улице Машкова за 1,2 миллиона долларов. Однако автор проекта ответил отказом. «Тогда я уже купил квартиру в Брюсовом переулке, вложил в нее почти десять миллионов долларов. И площадь у меня предполагалась в тысячу метров, а здесь — 350. Меня это, конечно, уже не устраивало. И не хватало денег», — объяснил собеседник «Мосленты».

Сафронов подчеркнул, что если бы он не успел на тот момент обзавестись квартирой в Брюсовом переулке, то обязательно бы стал хозяином «Дома-яйца». «Он словно из книги "Алиса в стране чудес". В нем есть определенная сказочная история, какая-то необычность. Сейчас я, может, и жалею, что тогда его не приобрел. Ведь в то время делали много индивидуальной застройки, но часто она была безобразной. Строили в основном нувориши, разбогатевшие новые русские, многие недавно вернувшиеся из "мест не столь отдаленных". И вдруг — такой шедевр, произведение искусства, яйцо Фаберже. Оно могло прозвучать. Жить в таком доме было бы интересно», — признался художник, не исключив того, что однажды построит свой дом-яйцо где-то в России или на острове в Тихом океане.

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