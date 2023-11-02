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11:31, 02 ноября 2023
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Нокаут в вестибюле станции московского метро попал на видео

Пассажир московского метро нокаутировал пенсионера на станции «Орехово».

Нокаут в вестибюле станции московского метро попал на видео
Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пассажир московского метро нокаутировал пенсионера на станции «Орехово», сообщает столичная Прокуратура.

По информации ведомства, 25-летний молодой человек в вестибюле беспричинно избил 83-летнего мужчину. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Прокуратура проводит проверку и контролирует привлечение нападавшего к уголовной ответственности.

Ранее нокаут на пешеходном переходе в Москве попал на видео.