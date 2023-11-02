11:31, 02 ноября 2023
1 мин.
Нокаут в вестибюле станции московского метро попал на видео
Пассажир московского метро нокаутировал пенсионера на станции «Орехово».
Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
Пассажир московского метро нокаутировал пенсионера на станции «Орехово», сообщает столичная Прокуратура.
По информации ведомства, 25-летний молодой человек в вестибюле беспричинно избил 83-летнего мужчину. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Прокуратура проводит проверку и контролирует привлечение нападавшего к уголовной ответственности.
Ранее нокаут на пешеходном переходе в Москве попал на видео.