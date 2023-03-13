В московском отеле оборудовали номер в виде вагона метро

Номер, оформленный в стиле вагона метро, оборудовали в одном из отелей в Москве. Как выяснила «Мослента», он появился в почасовой гостинице на проспекте Вернадского.

«У всех людей столь разные фантазии: кто-то мечтает об интиме в офисе или в самолете, а кого-то привлекает ритмичный стук колес, поэтому один из номеров нашего отеля стилизован под вагон метро», — говорится в описании номера на сайте гостиницы.

Основная комната внутри стилизована под вагон подземки с имитацией окон по бокам. Основное пространство «вагона» занимает кровать от стены до стены. Декорирован номер в фирменных светло-желтых и синих цветах поездов московского метро.

Ранее цены на отели в популярном у москвичей российском городе — Калуге — назвала калужанка Светлана Макиевская. Она отметила, что сама является «бюджетным» туристом и рекомендует останавливаться в хостеле, например в Like.